De Oostenrijkse auteur Arno Geiger heeft de Europese Literatuurprijs 2019 gewonnen voor zijn roman 'Onder de Drachenwand'.

Geiger en vertaler Wil Hansen ontvangen de prijs op 3 november. De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De schrijver ontvangt 10.000 euro en de vertaler 5.000 euro. De prijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum SPUI25, het Nederlands Letterenfonds, het weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel.

Uit een longlist van 20 titels selecteerde de vakjury eerder al vijf genomineerden. Naast 'Onder de Drachenwand' van Geiger waren ook 'Het verhaal van een huwelijk' van Geir Gulliksen, 'Materiaalmoeheid' van Marek ¦indelka, 'Winter' van Ali Smith en 'De orde van de dag' van Éric Vuillard genomineerd.

Uit die vijf heeft de jury nu 'Onder de Drachenwand' gekozen als laureaat. In 'Onder de Drachenwand' vertelt Geiger het verhaal van Veit Kolbe, een soldaat die zich aan het einde van de Tweede Wereldoorlog terugtrekt onder de steile Drachenwand in Oostenrijk. Daar ontmoet hij twee vrouwen en probeert hij zijn bestaan opnieuw op te bouwen.

Liefde in tijden van dood en verderf

'Wat volgt is een knap opgebouwd, diep humanistisch verhaal over leven en liefde in tijden van dood en verderf', stelt de vakjury. De jury noemt de roman van Geiger ook 'een slimme combinatie van dagboek, brief, literaire geschiedschrijving'.

'En de vertaling van Wil Hansen onderscheidt zich door het omzetten van Geigers brede palet van stijlen en registers naar een levendig en sprankelend Nederlands waarin de stijl optimaal tot bloei komt.'

De prijs wordt op zondagmiddag 3 november uitgereikt op het Crossing Border Festival in Den Haag. Eerder ging de prijs onder meer naar 'Max, Mischa & het Tet-offensief' van Johan Harstad en vertalers Edith Koenders en Paula Stevens, 'Verdriet is het ding met veren' van Max Porter en vertaler Saskia van der Lingen en naar 'Zeldzame aarden' van Sandro Veronesi en vertaler Rob Gerritsen.