Het huis in Amsterdam waar de joodse Etty Hillesum haar beroemde oorlogsdagboeken schreef, wordt dan toch niet gesloopt.

Het huis waar de Joodse Etty Hillesum haar beroemde oorlogsdagboeken en brieven schreef is door het Amsterdamse college aangemerkt als gemeentelijk monument. Door dit besluit zijn eerdere sloopplannen definitief van de baan. Dat meldt de krant De Telegraaf.

Afgelopen maanden verkeerde cultuur- en erfgoedminnend Amsterdam in shock toen bleek dat er plannen waren om de gebouwen aan de Gabriël Metsustraat, tegenover het Museumplein, te slopen en - zo was aanvankelijk het idee - te onderkelderen.

In een van de panden schreef de Zeeuwse Etty Hillesum, die in 1943 in Auschwitz werd vermoord, teksten die behoren tot de belangrijkste documenten die geschreven zijn over de Holocaust. Zo hield ze de gevolgen van de racistische maatregelen van de Duitse bezetters nauwgezet bij en gaf ze inzicht in het tragische leven van een vervolgd Joods gezin.

Etty Hillesum in 1939 © GF

