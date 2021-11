Van 20 tot 28 november organiseert Iedereen Leest, de organisatie die werkt rond leesbevordering en leesplezier, de Voorleesweek. Met de slogan "Een kwartier, elk kind, elke dag" probeert de organisatie meer mensen aan het voorlezen te krijgen.

"Het voorleesmoment is niet alleen het leukste kwartiertje van de dag, maar misschien ook wel een van de belangrijkste", zegt Sylvie Dhaene, directeur van Iedereen Leest. Van 22 tot en met 26 november vindt daarnaast ook opnieuw de Grote Voorleesdag plaats.

De voorleespeiling die Iedereen Leest in 2020 liet uitvoeren, toont dat 57 procent van de ouders dagelijks voorleest aan kinderen van 2 tot 5 jaar. De organisatie doelt erop dit percentage nog op te krikken. "Uit onderzoek blijkt dat kleuters die minstens 15 minuten per dag worden voorgelezen, het niet alleen beter doen op het vlak van taalontwikkeling en woordenschat, maar later op school ook beter scoren op wiskunde. Regelmatig voorlezen heeft dus meerdere voordelen", zegt Dhaene.

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) steunt de actie. "Aan alle ouders, grootouders en wie professioneel met kinderen werkt, wil ik een warme oproep doen om via voorlezen de liefde voor boeken en lezen door te geven." Naar jaarlijkse gewoonte zal ook koningin Mathilde een verhaal voorlezen om de Voorleesweek officieel af te trappen. Dit jaar bezoekt ze hiervoor woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Deinze. Daar werd enkele jaren geleden een rusthuisklas geïnstalleerd, waar rusthuisbewoners en kinderen samen les kunnen volgen.

De Voorleesweek plaatst dit jaar de verbindende rol van verhalen tussen verschillende generaties extra in de kijker. Tussen 22 en 26 november wordt daarnaast ook voor de achtste keer de Grote Voorleesdag georganiseerd.

In meer dan 300 scholen zullen ouders en grootouders, op initiatief van de ouderkoepelverenigingen GO! ouders, KOOGO en VCOV, dan voorlezen voor hun (klein)kinderen. Door de huidige coronasituatie wordt er geopteerd voor een hybride vorm van voorlezen: een combinatie van fysiek voorlezen op school en (groot)ouders die via een groot scherm in de klas zullen verschijnen.

