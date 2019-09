Waarom ik nog maar weinig zin heb om met Reni Eddo-Lodge te praten.

Normaal had u deze week in Knack een interview gelezen met Reni Eddo-Lodge, een Engelse schrijfster wier Why I'm No Longer Talking to White People About Race in oktober in het Nederlands verschijnt. Die titel is briljant: de voorbije jaren verscheen er veel activistische lectuur over racisme, maar die auteurs doen meestal niets liever dan discussiëren met witte mensen. Deze titel komt binnen als een gil die het aanslepende debat even stopzet. Het is ook de reden waarom ik het originele pamflet twee jaar geleden in Knack heb gerecenseerd.

...