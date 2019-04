De Nobelprijs voor de Literatuur voor het jaar 2018 én 2019 wordt op 10 oktober aangekondigd. Dat meldt de academie die zijn kalender bekendmaakte.

De Zweedse academie, die de Nobelprijs voor de Literatuur uitreikt, had vorig jaar beslist om de prijs niet uit te reiken vanwege het schandaal rond Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van een van de leden, die beschuldigd wordt van seksueel ongewenst gedrag. Katarine Frostenson verliet de academie dit jaar. Haar echtgenoot werd in december veroordeeld voor twee verkrachtingen, en is daartegen in beroep gegaan.

Ook de data van de aankondiging van de andere Nobelprijzen werden bekendgemaakt. Die voor de Geneeskunde wordt op 7 oktober aangekondigd, die voor de Fysica op 9 oktober en die voor de Chemie op 9 oktober. De dag erna volgt dan de Nobelprijs voor de Literatuur en op 11 oktober wordt die voor de Vrede aangekondigd. Op 14 oktober tot slot volgt de aankondiging van de Nobelprijs voor de Economie.

De prijzen worden traditioneel uitgereikt in de Zweedse hoofdstad Stockholm op 10 december, de verjaardag van de dood van Alfred Nobel. Hij is de uitvinder van het dynamiet en eveneens de bezieler van de Nobelprijzen.