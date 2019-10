Op de pas geopende Boekenbeurs in Antwerp Expo heeft Dominique Biebau de Hercule Poirotprijs 2019 gewonnen voor zijn roman 'Russisch voor beginners'.

Het was de 22ste editie van de prijs, die jaarlijks het beste Vlaamse misdaadverhaal bekroont. Biebau krijgt een geldprijs van 5.000 euro en een limited edition Mont-Blanc pen.

Het is de eerste keer dat de 42-jarige Dominique Biebau de Hercule Poirotprijs wint. Biebau is aan zijn tweede misdaadroman toe, na 'IJslands Gambiet' uit 2015. In 2013 bracht hij ook al de politieke satire 'Trage Wegen' uit, die hem een nominatie voor de Debuutprijs opleverde, en in 2010 won hij de Ward Ruyslinckprijs voor Kortverhalen. Biebau is daarnaast leraar Engels en Nederlands in een middelbare school.

© Dosto77, Wikicommons

'Russisch voor beginners' vertelt het verhaal van een man die een avondcursus Russisch volgt, daar een koppel leert kennen en met hen op grottenavontuur naar Siberië trekt. Er zijn zowel spanningen tussen de drie als met de leraar van de cursus. 'Dit wonderlijk spitsvondig misdaadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor spiegelt zich aan Agatha Christie', stelt de jury van de Hercule Poirotprijs. 'Je weet vanaf het begin wie het gedaan heeft, maar is dat wel zo?'

Biebau klopte medegenomineerden Toni Coppers, Tine Bergen, Jan Van der Cruysse en Koen Strobbe en voegt zich bij onder meer Pieter Aspe, Luc Deflo en Patrick Conrad op de erelijst. Coppers, die zelf al eens won in 2014, kreeg wel de publieksprijs voor 'Het vergeten meisje'. Michael Kestemont wint dan weer de debuutprijs voor 'De zwarte koning'.