Dit zijn de bestverkochte Nederlandstalige boeken van 2018

'De zeven zussen' van Lucinda Riley staat op de eerste plaats van de Top 100 van best verkochte boeken van 2018 van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Van 'De zeven zussen' zijn 129.000 exemplaren verkocht. 'De acht bergen' van Paolo Cognetti haalde de tweede plek met 126.000 verkochte exemplaren. 'Oorsprong' van Dan Brown staat op de derde plaats met 114.000 verkochte boeken. Deze thriller was in 2017 nog het bestverkochte boek.

'Wees onzichtbaar' van Murat Isik is met de vijfde plaats de hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige titel van het afgelopen jaar (109.000 exemplaren). Dit boek volgt op 'De dag van de doden' van Nicci French (110.000 exemplaren).

'De Gorgels en het geheim van de gletsjer' van Jochem Meyer is met de elfde de plek het best verkochte kinderboek. Het bevindt zich daarmee in de categorie waarvan 75.000 tot 100.000 boeken over de toonbank gingen. 'Pessimisme kun je leren!' van Lévi Weemoedt (samengesteld door Özcan Akyol) heeft met de twintigste plek de hoogste plaats die een poëzietitel ooit op de lijst bekleedde. De bundel zit in de groep waarvan 60.000 tot 75.000 exemplaren aan de man/vrouw zijn gebracht.

De totale boekenmarkt is in 2018, het vierde achtereenvolgende jaar met groei, met 2 procent in omzet toegenomen. In totaal is voor 541 miljoen euro aan boeken verkocht. Er werden 41 miljoen boeken aangeschaft, waarvan nogal wat duurdere boeken.

Er werden opnieuw weer iets meer e-boeken verhandeld dan het voorgaande jaar, het aandeel e-boeken op de totale afzetmarkt groeide naar 7,6 procent. E-books verkocht in abonnementen werden buiten beschouwing gelaten.