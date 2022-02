De Morgen-huisdichter en 'modern rederijker' Stijn De Paepe is dinsdag op 43-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt De Morgen. De Paepe leed aan darmkanker.

De Paepe schreef sinds 2016 de rubriek 'Dagvers' in De Morgen.

In december kondigde hij in de rubriek aan dat hij kanker had.

Het gaat niet meer weg.

Onlangs kreeg ik van mijn beide dochters een knuffeltje om voortaan mee te slapen. Ineens. Dat helpt.

Zoals de nooit aflatende liefde, warmte, zorg van W.

En Bach, Schubert, Chopin.

Helpt ontzettend.



Begin vorig jaar maakte Stijn De Paepe het gedicht 'Wat helpt' om de natie een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

Wat helpt

