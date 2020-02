De literaire organisatie Behoud de Begeerte heeft de zes nominaties bekendgemaakt voor de Herman de Coninckprijs, een trofee voor de beste dichtbundel van het voorbije jaar.

Ellen Deckwitz, Eva Gerlach, Dominique De Groen, Asha Karami, Marieke Lucas Rijneveld en Marwin Vos maken kans om de prijs in de wacht te slepen. Vorig jaar was Radna Fabias de eindlaureaat.

De nominaties werden bekendgemaakt op de dag waarop Herman de Coninck zelf 76 jaar zou zijn geworden. In totaal werden door uitgevers 97 bundels ingestuurd om mee te dingen naar de prijs, waarvan 23 debuten. Een jury bestaande uit Kristien Bonneure, Elke Brems, Gudrun De Geyter, Marije Koens en Anne Ter Beek zal zich over de genomineerde bundels buigen. De prijsuitreiking vindt plaats op 26 maart in de Bourlaschouwburg te Antwerpen. De winnende auteur krijgt een geldprijs van 7.500 euro.

De genomineerde bundels zijn 'Hogere natuurkunde' van Ellen Deckwitz, 'Oog' van Eva Gerlach, 'Sticky drama' van Dominique De Groen, 'Godface' van Asha Karami, 'Fantoommerrie' van Marieke Lucas Rijneveld en 'Het leven van sterren' van Marwin Vos.

Enkele dagen voor de prijsuitreiking, tijdens Wereld Poëziedag op 21 maart, wordt in de Bourlaschouwburg ook al 'De 44' voorgesteld, een bloemlezing met de beste gedichten uit de ingezonden bundels van de Herman de Coninckprijs. Het werk bevat 44 gedichten, naar het geboortejaar van de Coninck. Bij aankoop krijg je er ook een poster bij met het beste gedicht. Tijdens de presentatie neemt Maud Vanhauwaert ook afscheid als Antwerps stadsdichter met de onthulling van 'Het stad in mij', een bundeling van de teksten en projecten die haar stadsdichterschap voortbracht.

