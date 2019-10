Nu de Nobelprijzen voor Literatuur zijn uitgereikt, is het uitkijken naar wie maandag de Booker Prize in de wacht sleept.

Zes auteurs maken nog kans op de prestigieuze literaire prijs. Zelden was de shortlist voor de Booker zo divers. De bekendste namen op de lijst zijn Salman Rushdie en Margaret Atwood.

Eerder filterde de Booker Prize-jury uit 151 boeken een selectie van 13 genomineerden. Die longlist werd nadien uitgedund tot een shortlist met zes kanshebbers.

Onder de zes genomineerden die nog kans maken op de de overwinning (en de 50.000 pond prijzengeld) zitten een aantal 'routiniers' en ex-winnaars zoals Salman Rushdie en Margaret Atwood. Rushdie is genomineerd voor zijn 'Quichotte', een hedendaagse hervertelling van de klassieker van Cervantes.

Salman Rushdie © Reuters

Margaret Atwood staat al voor de zesde keer op de shortlist. Zij won de felbegeerde literaire prijs in 2000 met 'The Blind Assasin'. Ditmaal haalde de Canadese schrijfster de shortlist met 'The Testaments', de opvolger van de dystopische bestseller 'The Handmaid's Tale'. De wereldwijde lancering van 'The Testaments' op 10 september had veel weg van de lancering van een nieuwe iPhone.

Margaret Atwood © Reuters

Ook de enig overgebleven Amerikaanse auteur die nog op de longlist stond, Lucy Ellmann, heeft de finale selectie gehaald. Haar 'Ducks, Newburyport' is een geval apart. Het gaat om een boek van meer dan duizend pagina's, bestaande uit één langgerekte zin met 426.110 woorden.

Lucy Ellman © Getty Images

De Nigeriaanse auteur Chigozie Obioma maakt kans met zijn 'An Orchestra of Minorities'. Zijn debuut ('The Fishermen') haalde in 2015 ook al de shortlist. In 'An Orchestra of Minorities' vertelt Obioma het hartverscheurende verhaal van een Nigeriaanse kippenkweker die alles opoffert voor de vrouw van zijn dromen.

Chigozie Obioma © Getty Images

De Frans-Turkse schrijfster Elif Shafak heeft de lijst gehaald met haar '10 Minutes 38 Seconds in this Strange World', een boek over wat er zich afspeelt in het hoofd van sekswerker Leila die net is overleden in een vuilniscontainer in de straten van Istanbul.

Elif Shafak © Getty Images

Laatste kanshebber is de Britse Bernardine Evaristo met 'Girl, Woman, Other'. Daarin volgt Evaristo het leven en de uitdagingen van 12 personages, voornamelijk Britse zwarte vrouwen, doorheen tijd en plaats. Volgens juryvoorzitter Peter Florence is 'ambitie' de rode draad bij de zes genomineerden.

Bernardine Evaristo © Getty Images

'Elk van de zes boeken maakt kans om te winnen en alle zes boeken zijn een verrijking voor de lezer', klinkt het. De winnaar van wordt bekendgemaakt op maandag 14 oktober. Dan weten we wie Anna Burns ('Milkman') opvolgt en naar huis mag gaan met 50.000 Britse pond.