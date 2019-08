We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Herman De Croo, minister van staat.

La Ruée vers l'Europe (Stephen Smith, 2018)

Deze Franse hoogleraar-statisticus stelt dat de in zijn ogen kolossale migratie van de gekleurde bevolking uit Centraal-Afrika naar andere oorden in Afrika, maar ook naar Europa, nog maar in haar beginstadium staat. Zijn thesis is dat de armoede in vele contreien van Afrika nog te groot is om te kunnen migreren, maar dat na een begin van welvaart - zoals dat ook in Europa het geval was, en vandaag de dag onder meer in Latijns-Amerika - de volksverhuizing ten volle op gang zal komen.

Elements Europa (Jean Attali en Philippe Samyn, 2013)

Een boek waarin de architectuur van onze Europese gebouwen ten volle wordt naar voren gebracht en becommentarieerd, zowel in het Nederlands als in andere talen. Het toont Brussel in het breed; als de stad van 50.000 lobbyisten, de ongeveer 120 internationale werkvergaderingen per werkdag, het hoogst aantal ambassades ter wereld en wellicht de meest polyglotte hoofdstad van de wereld. Dit alles brengt ons een klein miljard euro per maand op. Een heel boeiend kijkboek over de grote, baanbrekende architecten in ons land en in het bijzonder haar hoofdstad.