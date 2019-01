De romancier in N-VA-politicus Louis Ide: 'Het is een manier om te ontsnappen'

Slechts weinig politici wagen zich aan het schrijven van een roman. Bekendst is wellicht de Nederlander Jan Terlouw (D66). Met N-VA'er Louis Ide hebben we nu zo iemand in Vlaanderen. In februari verschijnt zijn debuut 'Het project'.