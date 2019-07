De drie boekentips van Tinneke Beeckman: 'Het gaat er niet om dat je het eens moet zijn'

We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Tinneke Beeckman, filosofe en columniste.

Tinneke Beeckman

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips. De nieuwe politiek van Europa (Luuk van Middelaar, 2017) Luuk Van Middelaar is een commentator van Europa, die het van binnenuit kent. Het is toegepaste politieke filosofie. Van Middelaar herstelt de essentie van het politieke in het Europese project: het conflict, het verschil, de tegenspraak. Dat is wat er nodig is, vandaag de dag: tegenspraak als deel van het systeem. © GF Eigen volk. Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde (Kemal Rijken, 2019) Een pas verschenen boek over het oprukkend rechts-nationalisme in Europa. Een journalistiek werk, zonder veel filosofie. Maar Rijkens beschrijvingen zijn verhelderend. Het geeft je niet alleen zicht op wat rechts doet, maar ook op welke tendensen links heeft gemist. (Lees hier een interview met Kemal Rijken) © GF De maat van de monarchie (Hendrik Vuye en Veerle Wouters, 2016) Ook hun andere boeken zijn aanraders, en ook hun vele commentaren, onder meer op Knack.be. Het gaat er niet om dat je het eens moet zijn, maar hun visies doen je altijd nadenken. © GF