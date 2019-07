We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank.

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips.

National Populism, The Revolt against Liberal Democracy (Roger Eatwell & Matthew Goodwin, 2018)

Een must read voor wie de maatschappij en de politieke verschuivingen die we de laatste jaren en maanden in Europa en de VS vaststellen, beter wil begrijpen. De auteurs, allebei academische topexperts in de materie, nemen je mee naar de roots van het populisme en stellen enkele theorieën erover openlijk ter discussie. Ze doorbreken bijvoorbeeld het cliché dat de opgang van de populistische stroming volledig te wijten is aan de economische evolutie.

© GF

Extra Time: 10 Lessons for an Ageing World (Camilla Cavendish, 2019)

Een zeer boeiend boek en manifesto over een thema dat ons allemaal aangaat - de vergrijzing. De auteur besteedt vooral aandacht aan de gezondheidsperikelen en de maatschappelijke keuzes die we moeten maken nu de levensverwachtingen toenemen en de 'middelbare leeftijd' langer wordt. Inspirerend en confronterend.

© GF

De economische artikels van de Nationale Bank, gratis te lezen op haar website

Laat me even het eigen werk van de Nationale Bank in de spotlight zetten. In onze economische artikels, die u gratis kan lezen of downloaden op onze website, besteden we uitgebreid aandacht aan talrijke maatschappelijke en economische fenomenen. Onze economisten brengen die goed in kaart. Zo wijdde onze studiedienst recentelijk onderzoek en artikels aan de atypische arbeidsvormen die in opmars zijn, aan de stijgende woningprijzen, de trage groei van de particuliere consumptie, de opkomst van de deeleconomie, de evolutie van de koopkracht, enzovoort.

Kortom, gedegen 'food for thought' voor beleidsmakers en iedereen die de actualiteit volgt.