De drie boekentips van Noël Slangen: 'De politieke kolder van Marc Sleen lijkt geen dag gedateerd'

We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Noël Slangen, politiek commentator en columnist.

Noël Slangen

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips. De Hoed van Geeraard de Duivel (Marc Sleen, 1950) Sleens strip Nero mag je lezen als de kroniek van een voorbije eeuw. In De Hoed van Geeraard de Duivel serveert Sleen ons de Koningskwestie, die Vlaanderen en Wallonië verscheurde over de vraag of de koning na de Tweede Wereldoorlog mocht terugkomen. De politieke kolder van Sleen lijkt geen dag gedateerd. © GF WIL (Jeroen Olyslaegers, 2016) Wilfried Wils, het hoofdpersonage, wil een dichter zijn, maar de oorlog sleept hem mee in de collaboratie. Wils is de oervlaming, die goed van inborst is, maar die worstelend met zijn zelfbeeld dat goede als vanzelfsprekend opzijschuift om er toch maar bij te horen. © GF Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer, 2018) Over hoe Europa en de Europeaan zich overeind houdt aan haar verleden en nostalgie de belangrijkste brandstof voor identiteit blijkt te zijn. Daarbij aarzelt de Europeaan niet om zijn verleden hoogstpersoonlijk bij elkaar te knutselen en moet de toekomst verdomd hard werken voor een plekje in die identiteit. © GF