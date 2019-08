We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Jos Geysels, minister van staat.

Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme (Ewoud Kieft, 2017)

Kieft plaatst Adolf Hitlers boek in de jaren 1920 en 1930 én maakt de sprong naar de actualiteit. Hij neemt afstand van gemakzuchtige Hitler-vergelijkingen, doet niet aan goedkope demonisering, maar stelt wel dat "het opportunisme van politici" die extreemrechts banaliseren en/of meegaan in het discours ons ook niet vooruithelpen. "De liberale democratie en de waarden waarop ze is gebouwd moeten weer inzet worden van de politieke strijd", schrijft Kieft. Daar gaat het inderdaad over: kwetsbare waarden weerbaar maken.

Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid (Zygmunt Bauman, 2018)

Interessante inleiding op het werk van een belangrijke en nog altijd te weinig bekende sociale denker. In al zijn werk trachtte Zygmunt Bauman (1925-2017) te beschrijven hoe in deze verwarrende, snelle en geglobaliseerde wereld zowel structuren als individuen geen vaste patronen meer hebben. Dat levert 'vloeibare tijden' op waarin onzekerheid, onbehagen en angst de drijfveer vormen om eerder nostalgisch terug te grijpen naar een stabiel verleden dan te investeren in een gezamenlijke hoop naar een betere toekomst.

Brutopia. De dromen van Brussel (Pascal Verbeken, 2019)

Een fascinerende stadsbiografie waarin de auteur het hedendaagse Brussel tracht te bevrijden van wijd verspreide clichés en vooroordelen door terug te kijken naar haar geschiedenis met haar dromen en mislukkingen. Een aanrader voor (te) vele Vlamingen die (te) weinig over onze hoofdstad weten of haar als speelbal of wegwerpartikel beschouwen in Vlexit-scenario's.