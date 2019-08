We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Cas Mudde, populisme-expert.

Wat is populisme? (Jan-Werner Müller, 2017)

Een relatief kort maar krachtig boek over hét politieke thema van vandaag, waarin de Duitse politiek filosoof Jan Werner Müller dit glibberige begrip definieert en analyseert in de hedendaagse Europese context. Müller is geen fan van populisme, maar laat ook zien dat de kracht van populisten grotendeels gebaseerd is op de zwakte en het opportunisme van liberaaldemocraten.'

Na Europa (Ivan Krastev, 2017)

Ivan Krastev is een van de meest originele denkers in Europa, wars van hypes en zelfpromotie. In dit korte boek analyseert hij sober en geïnformeerd de staat van de Europese politiek. Met name zijn intieme kennis van Midden- en Oost-Europa, inclusief Rusland, helpen hem populaire maar simplistische clichés over binnen- en buitenlandse dreigingen en uitdagingen te nuanceren en verwerpen.

Gaan, ging, gegaan (Jenny Erpenbeck, 2016)

Een roman van de Duitse schrijfster Jenny Erpenbeck over een Duitse gepensioneerde classicus die ten tijde van de zogenaamde vluchtelingencrisis in contact komt met Afrikaanse vluchtelingen in Berlijn. Nieuwsgierigheid wordt bekendheid en compassie wanneer de man de overlevingsstrijd van de Afrikanen van dichtbij ziet. De nieuwe relaties leiden ook tot diepe emoties bij de Duitse classicus, die niet fundamenteel verschillen van de Afrikaanse vluchtelingen. Een literaire versie van de sociaal-wetenschappelijke contact-these, die stelt dat contact tussen verschillende groepen tot meer wederzijds begrip leidt.