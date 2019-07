We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Béatrice Delvaux, commentator bij Le Soir.

Galicische wetten: over de oorsprong van 'genocide' en 'misdrijven tegen de menselijkheid' (Philippe Sands, 2016)

Dit boek leest als een thriller. Het dompelt ons onder in drie lotsbestemmingen van joodse families vanaf de jaren veertig tot het proces van Neurenberg. De drie verhalen vinden hun oorsprong in Lemberg (vandaag Lviv), een stad die acht keer van nationaliteit is veranderd, en nemen ons mee naar het Europa in de greep van de nazi's en het Polen van de beul van Warschau, Hans Frank. Wanneer de internationale Frans-Britse advocaat Philippe Sands op zoek gaat naar zijn wortels, ontdekt hij niet alleen de mysteries van zijn familie, waarvan een groot deel in de kampen werd uitgeroeid, maar ook de ongelooflijke reis van twee juristen, Lauterpacht en Lemkin, die respectievelijk het begrip 'misdaden tegen de menselijkheid' en 'genocide' uitvonden. Dit boek herinnert aan de bestaansreden en de ontwikkeling van internationale conventies, ontstaan uit de nasleep van de Holocaust, om volkeren en individuen te beschermen tegen de waanzin van hun leiders. Een absolute must om te lezen. En spannend.

Terug naar Reims (Didier Eribon, 2018)

Socioloog Didier Eribon verliet zijn geboortestad Reims en zijn sociaal achtergestelde familie om zijn homoseksualiteit en intellectualisme vrij te kunnen beleven, zonder spottende opmerkingen. Zijn terugkeer na de dood van zijn gehate vader doet hem beseffen dat hij zijn familiegeschiedenis door de kijker van de sociale klasse en niet van de seksualiteit moet analyseren. Plots begrijpt hij waarom zijn voorheen communistische familie als één man voor Front National stemt. Een persoonlijk verhaal dat concreet het falen van links en het succes van extreemrechts laat zien. Het boek dat tien jaar geleden uitkwam in het Frans, is nog geenszins verouderd. Het toneelstuk dat erop gebaseerd is, geregisseerd door Thomas Ostermeier, staat in oktober volgend jaar op het programma van het Théâtre de Liège.

Zink (David Van Reybrouck, 2016)

Een klein boekje qua formaat, maar groots qua inzichten. Van Reybrouck reflecteert over grenzen en doet dat met het verhaal van Emil Rixen, geboren aan het begin van de twintigste eeuw in Moresnet, een klein dorpje dat vandaag in de provincie Luik ligt. De man zal vijf keer van nationaliteit veranderen zonder ooit één keer te verhuizen. Hij zal zowel voor de Duitsers als voor de Belgen vechten en een hele reeks kinderen krijgen. Dit boekje is een stukje Belgische geschiedenis dat leest als een roman. Een geschiedenis van grenzen, oorlogen, identiteiten en naties die een familie doen kapseizen op alle mogelijke manieren. En dat allemaal op een lapje grond van een zakdoek groot. Een terechte winnaar van de Prix du Livre Européen.