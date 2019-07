We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Annemie Neyts, minister van staat.

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips.

Il Principe (Niccolo Machiavelli, 1532)

Dit boek werd al snel door de paus op de index van verboden boeken geplaatst. Het mocht niet baten: Il Principe is nooit uit de belangstelling verdwenen - zij het niet altijd om de juiste redenen. Machiavelli wordt aangewreven dat hij wreedheid, trouweloosheid en over het algemeen immoreel gedrag in hoofde van prinsen niet enkel goedpraat maar zelfs aanbeveelt. Maar aanbevelen doet hij niet. Het in sommige gevallen onvermijdelijk achten, doet hij wel. Het boek bevat een schat aan nuttige raad voor al wie goed wil besturen, en dat kan in deze barre tijden geen kwaad.

© GF

Moorddadige Identiteiten (Amin Maalouf, 1998)

De Frans-Libanese auteur (en lid van de Académie française) Amin Maalouf noemt zichzelf een Levantijn, geboren uit een Egyptische moeder en een Libanese vader, Arabieren dus, maar belijders van een evangelisch christendom. Hij is dus de drager van vele culturen en zijn identiteit is een samenstelling daarvan. Dergelijke gelaagde identiteit, zo betoogt hij, wordt echter hoe langer hoe moeilijker aanvaard in de meeste mensengemeenschappen die zweren bij éénvormigheid. Ze bestempelen te grote vertrouwdheid met andere culturen (en talen) al gauw als verraad, waarop, in het ergste geval, de dood staat. Het loop hier niet zo'n vaart, maar een Vlaming(e) die te goed en vlot Frans spreekt, wekt soms argwaan. Vreemd genoeg geldt dat niet voor Engels.

© GF

Le Naufrage des Civilisations is een ambitieus en pessimistisch essay, waarin Maalouf schetst hoe een ware conservatieve revolutie - begonnen in 1979 met de bijna gelijktijdige verkiezingen van Margaret Thatcher in Groot-Brittannië en Ronald Reagan in de Verenigde Staten en de machtsgreep van ayatollah Khomeini in Iran - de tegenstellingen tussen grote naties, gemeenschappen, culturen en religies meedogenloos aanwakkert, zodanig dat apocalyptische confrontaties niet langer uit te sluiten vallen.

1942. Het Jaar van de Stilte (Herman Van Goethem, 2019)

Een onthutsend boek, absoluut te lezen door al wie begrijpen wil hoe de gruwel zich kan voltrekken onder en door toedoen van welopgevoede burgers, in ons eigen Vlaanderen, in ons eigen Antwerpen. Het is, net zoals de boeken van Maalouf, een waarschuwing voor zelfgenoegzaamheid, gezapigheid en onvoldoende weerwerk tegen Zeitgeist.