We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Abderrahim Lahlali, advocaat.

21 lessen voor de 21e eeuw (Yuval Noah Harari, 2018)

'Is Big Data watching you? Moeten we de natiestaat weer meer macht geven? En hoe moeten we omgaan met (nucleaire) oorlogsdreiging? Het zijn maar enkele van de 21 vragen aan de hand waarvan de auteur-historicus de technologische, politieke en culturele uitdagingen van deze tijd schetst. De overkoepelende vraag in dit meesterwerk blijft: wat gebeurt er momenteel in de wereld en wat is de diepere betekenis daarvan?'

Het kleine meisje van meneer Linh (Philippe Claudel, 2005)

De hartverscheurende foto van de verdronken vluchtelingen uit El Salvador Oscar en zijn dochtertje Valeria toont hoe tijdloos het vluchtelingenvraagstuk is. Deze roman gaat over een oude man, meneer Linh, en zijn kleindochter die vluchten van een door oorlog verscheurd Aziatisch land naar Europa. Zijn kleindochter is voor Linh de enige houvast in het asielcentrum, een leefwereld waar niets of niemand hem bekend voorkomt. De eenzaamheid, de vervreemding en het ellendig gevoel nergens thuis te horen worden doorbroken door een onverwachte vriendschap.

Nieuw Rechts (Ico Maly, 2018)

De rode draad doorheen het werk is hoe de opmars van de populistische 'Alt-Right'-beweging in de VS niet alleen Donald Trump aan de macht brengt, maar ook extreemrechtse bewegingen in Europa inspireert. De rechtsstaat en haar mensenrechten waren voorbestemd om de hele wereld te veroveren, maar nu raken de liberale vrijheden in de knel. Op een onderbouwde wijze wordt uiteengezet hoe men ondanks (of dankzij!) een antiverlichtingsretoriek erin slaagt om de angst voor de andere bij een deel van de bevolking te kanaliseren en te herleiden tot bikkelharde identiteitspolitiek. Een gecompliceerd samenspel van economische, ecologische en digitale ontwikkelingen verklaart mede deze gestage opmars.