Boektopia verwelkomt van 30 oktober tot en met 1 november maar liefst 150 auteurs in Kortrijk Xpo. Volg hier via livestream de Boekenmarathon met 20 uur aan interviews met auteurs.

Boekenliefhebbers mogen een goed gevuld en gevarieerd programma verwachten tijdens Boektopia. Zo komen er zes belevingsroutes. Bezoekers kunnen op een interactieve manier 80 nieuwe boeken ontdekken door het volgen van verschillende routes verdeeld in zes aparte thema's. Daarnaast zijn er drie dagen lang voorstellingen gepland met in totaal meer dan 70 auteurs, onder wie Ish Ait Hamou, Bart De Wever, Arnout Hauben en Marc de Bel. Na elke voorstelling is er een signeersessie. Bezoekers zullen zich ook mogen verwachten aan muzikale optredens met onder meer Axl Peleman en Charel Cambré, Johan Verminnen en Willy Sommers, debatten, en panelgesprekken.

Er staat ook een Boekenmarathon op het programma. Elk kwartier komt daarbij een auteur langs voor een kort interview en dat gedurende 20 uur in totaal. Bekijk het volledige programma.

De Boekenmarathon is live te volgen via deze livestream, na een eenvoudige registratie.

