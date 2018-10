'Congo is jullie Auschwitz. Waar blijven de excuses?'

Het is even bang afwachten voor de barista's van koffiezaak Labath in Gent. Espresso serveren aan een volbloed Italiaanse geldt als een meesterproef. Daarnet liet de vrolijke Francesca Melandri al haar afkeuring blijken over mijn frappuccino: 'Dat is heiligschennis, barbaars zelfs.' Wanneer ze van haar minuscule kopje nipt, krullen haar mondhoeken iets hoger: 'Ha, ik kan Rome proeven. Goedgekeurd.' Omringd door sissende espressomachines, rinkelend glaswerk en bebaarde hipsters zullen we het hebben over haar vuistdikke roman De lange weg naar Rome, het sluitstuk van wat ze zelf haar vadertrilogie noemt.

...