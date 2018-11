Brief van Albert Einstein over antisemitisme in Duitsland geveild voor 35.000 euro

In de brief neemt Einstein zijn zus in vertrouwen over zijn angsten voor het antisemitisme. Hij had op dat moment Berlijn verlaten, nadat de Joods-Duiste minister van Buitenlandse Zaken Walter Rathenau vermoord werd.

'Het gaat best goed met mij, ondanks alle antisemieten onder mijn Duitse collega's', schreef hij in de brief van anderhalve bladzijde geschreven in het Duits. 'Er zijn hier economisch en politiek donkere tijden op komst, dus ik ben blij om een half jaar weg te kunnen zijn van alles.'

'Maak je geen zorgen om mij, ik maak me ook geen zorgen, ook al is dat niet erg koosjer', voegde hij toe. Er wordt van uitgegaan dat Einstein de brief in de Noord-Duitse stad Kiel schreef, voordat hij naar Azië vertrok om een aantal lezingen te geven, zei het veilinghuis Kedem.

Toen de nazi's aan de macht kwamen ruilde de winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde Duitsland in voor de Verenigde Staten, en deed hij afstand van zijn Duitse staatsburgerschap.

Wie de brief wilde moest daarvoor minimum 12.000 (10.600 euro) dollar bieden. De identiteit van de koper werd niet bekendgemaakt.