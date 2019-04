Bart Moeyaert wint de 'Nobelprijs voor Jeugdliteratuur'

Bart Moeyaert heeft op de Bologna Children's Book Fair de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 gewonnen.

Bart Moeayaert verzilvert daarmee zijn zestiende nominatie voor de 'Nobelprijs voor Jeugdliteratuur'. De Vlaamse schrijver wint bijna 480.000 euro. Dat meldt het Vlaams Fonds voor de Letteren.

De Astrid Lindgren Memorial Award, wereldwijd de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur, werd opgericht in 2002 ter ere van Astrid Lindgren, de Zweedse schrijfster van 'Pippi Langkous' en 'Michiel van de Hazelhoeve'. Zij overleed dat jaar.

Het was de zestiende keer dat Moeyaert genomineerd was. Uiteindelijk won hij hem dus dit jaar. De jury koos Moeyaert uit een lijst genomineerden uit meer dan 60 landen. Organisaties die kinder- en jeugdliteratuur promoten, kunnen één of meerdere auteurs, illustratoren, verhalenvertellers of leesbevorderaars nomineren. In Vlaanderen zorgt de Vlaamse afdeling van de International Board on Books for Young People (IBBY) elk jaar voor de nominaties.

Opsteker voor de Vlaamse literatuur

'Dat Moeyaert de prijs nu effectief ontvangt, is een enorme opsteker voor de internationale uitstraling van de Vlaamse literatuur', benadrukt het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Bart Moeyaert was amper 19 jaar toen zijn debuut uitkwam in 1983. Zijn werk wordt in het Nederlands uitgegeven door Querido en is ondertussen vertaald in meer dan twintig talen. Moeyaert kreeg al zowat elke Nederlandstalige en internationale prijs voor jeugdliteratuur.

De Belgische auteur en illustrator Kitty Crowther won de prijs in 2010. Andere winnaars waren onder meer Shaun Tan, Wolf Erlbruch en Philip Pullman. Vorig jaar won de Amerikaanse schrijfster Jacqueline Woodson.