Bart Moeyaert is er maandag niet in geslaagd de Hans Christian Andersen Award te winnen, een prestigieuze prijs voor kinder- en jeugdliteratuur.

Onze 55-jarige landgenoot was één van de zes genomineerden op de shortlist, maar het was uiteindelijk de Amerikaanse Jacqueline Woodson die met de hoogste eer ging lopen.

De International Board on Books for Young People (IBBY) bekroont om de twee jaar één nog levende auteur, en één nog levende illustrator. De Hans Christian Andersen Award bekroont het volledige oeuvre van de schrijver of illustrator in kwestie.

De bekendmaking van de laureaten gebeurde maandag tijdens een virtuele persconferentie op de Bologna Children's Book Fair, die vanwege de coronacrisis al uitgesteld werd en dezer dagen een digitale editie kent.

Moeyaert sleepte in april 2019 de Astrid Lindgren Memorial Award in de wacht, ook wel de 'Nobelprijs voor Jeugdliteratuur' genoemd en goed voor zo'n 480.000 euro. Na 2002 en 2012 haalde hij al voor de derde keer de shortlist voor de Hans Christian Andersen Award. Bij de illustratoren ging de hoogste eer naar de Zwitserse Albertine.

Onze 55-jarige landgenoot was één van de zes genomineerden op de shortlist, maar het was uiteindelijk de Amerikaanse Jacqueline Woodson die met de hoogste eer ging lopen.De International Board on Books for Young People (IBBY) bekroont om de twee jaar één nog levende auteur, en één nog levende illustrator. De Hans Christian Andersen Award bekroont het volledige oeuvre van de schrijver of illustrator in kwestie.De bekendmaking van de laureaten gebeurde maandag tijdens een virtuele persconferentie op de Bologna Children's Book Fair, die vanwege de coronacrisis al uitgesteld werd en dezer dagen een digitale editie kent. Moeyaert sleepte in april 2019 de Astrid Lindgren Memorial Award in de wacht, ook wel de 'Nobelprijs voor Jeugdliteratuur' genoemd en goed voor zo'n 480.000 euro. Na 2002 en 2012 haalde hij al voor de derde keer de shortlist voor de Hans Christian Andersen Award. Bij de illustratoren ging de hoogste eer naar de Zwitserse Albertine.