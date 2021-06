Mark Coenen is columnist en auteur. Zopas verscheen zijn boek Alle mannen zijn onnozelaars. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 17 minuten en 15 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Het hoofddoekendebat, dat steeds weer opduikt als een perfide schaamlapje om te struikelen over bagatellen. Dat irriteert me mateloos. Zeker omdat zelden of nooit de mening van vrouwen wordt gevraagd. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Laat mannen en vrouwen even lang thuisblijven wanneer ze een kind op de wereld zetten. Een heel simpele manier om iedereen gelijke carrièrekansen te geven. Wat is uw grootste prestatie? Mijn kinderen. Al ligt dat ook aan hun moeders. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik veertig jaar heb gerookt. De grootste stommiteit uit mijn leven. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Eigenlijk niet. We hebben wel een huis in Italië en ik zou mijn tijd graag gelijk verdelen tussen de twee landen. Maar verhuizen? Dan zou ik zo veel willen meenemen dat het eerder op een invasie zou lijken. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? De familievakanties met de mutualiteiten. Met de nachttrein naar Sankt Moritz was toen nog een ongelofelijk avontuur. Doet u iets bijzonders voor het milieu? We eten thuis veganistisch. Dat scheelt toch al wat, vooral in waterverbruik. En we hebben pas onze eerst hybride auto gekocht. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Die commentaren heb ik verdrongen en de auteurs in kwestie heb ik keihard geblokkeerd. Praat u weleens tegen uw huisdier? Zeker, maar grote redevoeringen zijn dat niet. We hebben twee honden: de ene komt uit het asiel en de andere is Piccola, een klein beestje uit Italië dat je bij wijze van spreken in je achterzak kunt steken. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik heb vooral spijt van beslissingen die ik uitstelde of nooit heb genomen. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Je ziet wel dat de geschiedenis in golven evolueert. Na de vrijheid, blijheid van de jaren 60 en 70 zitten we nu al een hele tijd in een donkere periode waarin mensen meer terugplooien op zichzelf. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De film Woodstock, die ik op mijn 14e zag in cinema Rubens in Antwerpen. Eigenlijk mocht ik niet van mijn moeder, wegens te veel blote vrouwen. Ik was vooraf al geïnteresseerd in muziek, maar die film vatte precies samen wat ik wilde. Liefde! Sfeer! Muziek! Al zat in werkelijkheid iedereen gewoon vast in de modder. Waarover zou u meer willen weten? Heel simpel: eindelijk goed Italiaans leren. Ik was er jarenlang te lui voor, maar binnenkort is er meer tijd. Volgend jaar volg ik een cursus in Venetië. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Tien procent van wat ik verdien. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Als het goed gaat niets, als het slecht gaat alles. Vindt u seks overschat? Heeft iemand ooit al 'ja' geantwoord op deze vraag? Nee dus. Ik geniet ervan, in al zijn vormen. En het is nog goed voor de gezondheid ook. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Ze zijn allebei gestorven, ik ben al drie jaar wees. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Vijf jaar geleden kreeg ik kanker. Intussen ben ik hersteld, maar het houdt me nu veel meer bezig. Ik eet gezond, fiets veel, rook niet meer én ik lees en schrijf veel. Want mijn geestelijke gezondheid is me minstens zo dierbaar als de lichamelijke. Ik wil niet eindigen als een precomateuze bompa. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Nee, ik blijf liever bij de mensen die me nodig hebben. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat alles wegwaait in de wind. We vinden onszelf zo belangrijk, terwijl we slechts een flits zijn in de duisternis.