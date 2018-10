Alternatieve Nobelprijs voor Literatuur gaat naar Maryse Condé

De Guadeloupse schrijfster Maryse Condé heeft vrijdag de Literatuurprijs van de Nieuwe Academie gewonnen, een prijs die in het leven werd geroepen door een groep van meer dan 100 Zweedse culturele figuren ter vervanging van de Nobelprijs voor Literatuur. Die laatste wordt dit jaar, voor het eerst sinds 1949, niet uitgereikt door een schandaal van seksueel wangedrag.

De nieuwe prijs is goed voor een miljoen Zweedse kroon, wat neerkomt op een kleine 96.500 euro. Minder dus dan de Nobelprijs, waaraan negen miljoen Zweedse kroon of een kleine 870.000 euro vasthangt. 'In haar werken beschrijft ze, in precieze taal, de verwoestingen van het kolonialisme en de chaos van het postkolonialisme', zei de instelling tijdens de bekendmaking van de winnaar in de openbare bibliotheek van Stockholm.

De 81-jarige Condé brak in de jaren 80 door met "Segou", een verhaal over de geschiedenis van Afrika dat een wereldwijde bestseller werd. In totaal schreef ze een dertigtal romans, en daarnaast ook theaterstukken en essays.

Volgens The New York Times wilde Condé al schrijfster worden sinds ze als kind "Wuthering Heights" van Emily Brontë las. Toch bracht ze pas haar eerste boek uit toen ze bijna 40 was, omdat ze pas dan voldoende zelfvertrouwen had om haar werk aan de buitenwereld te tonen.

De twee andere finalisten waren de Brit Neil Gaiman, auteur van sciencefiction en strips, en de Vietnamees-Canadese romanschrijfster Kim Thuy Ly Thanh, die boeken uitbrengt onder de naam Kim Thuy. Ook de Japanse schrijver Haruki Murakami was genomineerd, maar hij trok zich terug om zich 'ver van de media-aandacht, te concentreren op het schrijven'.

Anders dan de Nobelprijs voor Literatuur werd de winnaar van de Literatuurprijs van de Nieuwe Academie niet achter gesloten deuren bepaald. In eerste instantie mochten Zweedse bibliothecarissen auteurs aanduiden, waarna een publieke stemming gehouden werd. De uiteindelijke winnaar werd bepaald door een jury.