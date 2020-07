Vijf aanraders om je tijdens de zomermaanden in te verdiepen.

1. Van de koele meren des doodsFrederik van Eeden

Als u denkt dat covid-19 erg was, dan moet u dit eens lezen. Het verhaal van Hedwig Marga de Fontayne, die opgroeit in een rijke familie in de 19e eeuw. Ze raakt aan de drank en later aan de morfine, verliest een kind en belandt in de prostitutie. Niets om vrolijk van te worden, maar wel de beste psychologische roman in het Nederlands, geschreven door een psychiater. Uitgegeven door Wereldbibliotheek, 264 blz. Deze Amerikaanse schrijver en rabbijn beschrijft het woelige leven van Asher Lev, die als artiest opgroeit in de chassidische wijk van Brooklyn. Hij vecht een leven lang tegen de opvattingen van zijn gemeenschap. Die ziet zijn talent als iets van de goijim of heidenen, en een gift van Satan. Uitgegeven door Penguins, 320 blz. De Amerikaanse versie van Zout op mijn huid van Benoîte Groult, maar dan beter. Over de seksuele fantasieën van een vrouw. Volgens John Updike van hetzelfde niveau als The Catcher in the Rye.Singet, 311 blz. De zeer eerlijke memoires van een sterke en intelligente vrouw. Een bijzondere inkijk in het presidentschap van de VS en dus leerrijk in de aanloop naar de volgende verkiezingen. Crown Publishing Group, 479 blz. Als u straks opnieuw mag rondreizen in Litouwen, Estland en Letland, neem dan zeker dit boek mee. Een verzameling warme portretten door Nederlands beste schrijver van reisverhalen. Atlas Contact, 464 blz.