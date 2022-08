BMW helpt technische scholen  

Het opleidingscentrum van BMW Groep Belux organiseert niet alleen een ‘summer school’ voor leraren, diverse technische scholen krijgen ook gloednieuwe wagens om hun opleiding te actualiseren.

BMW Belux heeft stilaan een traditie in het ondersteunen van technische scholen, vooral de instellingen die een opleiding automechanica aanbieden. De constructeur organiseert voor leraars en leerlingen van ruim 300 Belgische onderwijsinstellingen een jaarlijkse ‘summer school’ waar inzicht wordt verschaft in de nieuwste technologieën uit de autosector. Deze zomeropleiding werd voor het eerst in 2013 georganiseerd.

Knelpuntberoep

Dat doet het Duitse merk niet geheel zonder eigenbelang want de zoektocht naar gemotiveerd en kundig jong talent voor garages is de jongste jaren een heuse uitdaging. Met dergelijke initiatieven wil BMW uiteindelijk beter opgeleide jongeren op de werkvloer krijgen.

Om meer jongeren te overtuigen van een opleiding automechanica, is het aan een speler als BMW om hen attractief en vooral modern didactisch materiaal ter beschikking te stellen. Dit jaar geeft BMW Belux 7 gloednieuwe BMW- en Mini-modellen aan technische scholen met een totale waarde van 330.000 euro.

Het is niet de eerste keer dat BMW dit doet, want vorig schooljaar werden 23 voertuigen gedoneerd. In totaal gaat het om een investering van bijna 1,5 miljoen euro van een privépartner in het Belgisch onderwijs.