BMW GS krijgt nieuwe motor

BMW Motorrad ontwikkelde een nieuwe versie van een van zijn belangrijkste motorfietsen. De nieuwe hoogpoter belooft niet enkel betere prestaties, maar vooral een lager gewicht plus meer verfijnde rijkwaliteiten dankzij de nieuwe vering.

De GS is het goudhaantje bij BMW Motorrad en technologische vernuft zoals een gloednieuwe motor zit bij voorkeur voor het eerst in dit model. De nieuwe ophanging is perfect op maat van offroadwerk, maar leent zich ook voor dagelijks pendelgebruik op klassiek asfalt. Op onze Belgische markt is de GS immers één van de geprefereerde machines van pendelaars die zomer en winter met hun motor gaan werken.

Bij de nieuwe motor is de cilinderinhoud opgetrokken van 1,25 naar 1,3 liter en desondanks wordt het blok compacter en lichter. Dat levert 145 pk bij 7.750 opm en biedt vooral een fors koppel van 149 Nm bij 6.500 opm. Precies die trekkracht die al vanaf lage toerentallen beschikbaar is, blijft al decennia het handelsmerk van de BMW-boxermotoren.

Het frame met de zogenaamde EVO telelever en paralever (systemen die de bestuurder onder meer in staat stellen om makkelijk in een bocht te kunnen remmen) werden verder verfijnd door oordeelkundig gebruik van verschillende materialen (buizen, plaatstaal en spuitaluminium) om zo voldoende stijfheid en rijstabiliteit te genereren. De demping wordt overigens elektronisch gestuurd en kan worden ingesteld op verschillende rijmodi. BMW’s jongste telg is verder uitgerust met elektronische rijhulpmiddelen en de nodige connectiviteit.