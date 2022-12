BMW bouwt exclusieve motorfietsen

BMW Motorrad, de tweewielerdivisie van de Zuid-Duitse autoconstructeur, bestaat een eeuw. Daarom komt er een jubileumversie van de R nineT Roadster en de R18 Cruiser.

In 1922 werd de eerste BMW-motorfiets gebouwd en dat eerste model was weldoordacht want het beschikte toen al over één van de basisprincipes die tal van BMW-motorfietsen vandaag nog typeren: een tweecilinder boxermotor. Deze R32 kwam een jaar later op de markt en vormde het begin van een onwaarschijnlijk succesverhaal. De boxermotoren bleken door de jaren heen niet alleen oerdegelijk en onvoorwaardelijk betrouwbaar, het concept van de motor met ‘uitstekende cilinderkopen’ links en rechts zorgt ook voor een doeltreffende bescherming van de voeten van de bestuurder bij een aanrijding of een val. Passieve veiligheid avant-la-lettre…

1.923 stuks

De R nineT is een neoretromodel dat perfect past binnen BMW’s boxertraditie. Dit klassiek ogende naked-model is een echte roadster met een rechte zithouding en een beperkte windprotectie wat de rijervaring vooral bij lagere snelheden erg intens maakt. De 100 Years Edition maakt gebruik van de lucht- en oliegekoelde motor die 109 pk levert. De exclusieve versie komt met een bijzondere afwerking met speciaal voor deze versie ontwikkelde onderdelen. Ook de ‘lak op chroom’-afwerking zorgt voor verfijnde designelementen.

Naast de R NineT maakt BMW ook een jubileumversie van de al even bijzondere R18, die naast zijn klassieke cruiserlook over de grootste boxermotor (1.800 cc) beschikt die BMW ooit heeft gebouwd. Van beide modellen blijft de oplage beperkt tot 1.923 stuks, een knipoog naar het jaartal waarin alles begon.