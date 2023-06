BMW bouwde 1 miljoen GS’en met boxer

In de BMW Motorrad-fabriek van Berlijn-Sandau is de miljoenste BMW GS van de band gerold, een mijlpaal in de geschiedenis van de motorconstructeur.

De motor in kwestie is een R 1250 GS die binnenkort zal worden vervangen door de R 1300 GS die de volgende herfst wordt voorgesteld. BMW bouwt sinds 1969 motorfietsen op deze productiesite en het legendarische GS-model wordt er sinds 1980 geassembleerd.

SUV voor motorrijders

De GS is voor motorrijders wat de SUV is voor de automobilist. Een GS vormt aan de basis een reismotor die je ook naast het asfalt kan gebruiken. Het gaat om een avontuurlijk model dat zijn eigenaar doet dromen van verre en avontuurlijke reizen. Niet toevallig heeft BMW door de jaren heen ook zogenaamde Adventure-versies aangeboden met stoere offroadcomponenten en zelfs een benzinetank met bijkomende capaciteit om onwaarschijnlijke afstanden in afgelegen gebieden te overbruggen.

Veel motards vallen voor dit stoere imago, maar ze zijn bovenal gecharmeerd door de rechte zithouding in combinatie met de lange veerwegen die garant staan voor een bijzonder comfortabel rijgedrag. BMW voorziet ook een gestuurde demping waardoor deze toerbuffel zich erg nauwkeurig laat sturen. Die combinatie zorgt ervoor dat de GS in de smaak valt bij veelrijders die dagelijks met hun tweewieler van en naar het werk pendelen. Ondanks hun stoere uiterlijk zijn er maar weinig GS-modellen die in hun carrière het asfalt verlaten.