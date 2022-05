BMW 3 ondergaat facelift

De BMW 3 krijgt een grondige update. Met aangepaste ledkoplampen en hertekende nieren. Binnen slaat een doorgedreven digitalisering toe en de manuele versnellingsbak verdwijnt.

De snuit van de BMW kreeg naast de nieuwe koplampen, ook aangepaste nieren en hertekende luchtinlaten. De combinatie zorgt voor een slanke maar sportieve uitstraling. Alle versies zijn voortaan voorzien van LED-technologie die veel lichtopbrengst combineert met een laag stroomverbruik.

De (optionele) adaptieve LED-koplampen zijn te herkennen aan de blauwe elementen in de behuizing. Achteraan komt er een bumper met meer elementen in koetswerkkleur. Met deze facelift worden in één moeite de berline- en de touringversie (break) vernieuwd.

Binnenin valt vooral het nieuwe display op. De meeste auto’s hebben tegenwoordig een digitale tellerpartij en een centrale display voor het infotainment. BMW pakt de zaken anders aan en ontwikkelde een ‘curved display’ waarbij het scherm van 12,3 inch achter het stuur versmelt met het centrale aanraakscherm van 14,9 inch.

Enkel automaat

Samen met het nieuwe scherm komt er het BMW Operating System 8. Dat vormt een hedendaagse variante op de klassieke middenconsole die BMW door de jaren heen altijd een beetje naar de bestuurder oriënteerde. BMW voorziet verder een nieuwe keuzehendel voor de Steptronic achttrapsversnellingsbak die voortaan standaard is. Elke 3 krijgt finaal een automatische airco met drie afzonderlijk regelbare zones.

BMW kiest duidelijk voor comfort door de handgeschakelde bak af te voeren, een beslissing die ook concurrent Mercedes al nam voor de C-Klasse. Deze aanpak verhoogt de instapprijs voor de 3-Reeks. Elke motorisatie is op zijn minst voorzien van een mild hybride 48 Volt systeem. De e-versies (320e, 330e) combineren een benzinemotor met een plug-in elektrische aandrijving. BMW behoudt ook diverse dieselmotorisaties en ook de vierwielaangedreven x-versie blijft in het gamma.