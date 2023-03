Bijna helft van Belgen heeft moeite om eindjes aan elkaar te knopen

Bijna de helft van de Belgen (46,7 procent) geeft aan met moeite de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat blijkt dinsdag uit de driemaandelijkse enquête over het welbevinden en de levensomstandigheden van Statbel, die werd uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2022. Bij de start van de enquête in het derde kwartaal van 2021 ging het om een derde (35,7 procent).

Statbel bevroeg eind vorig jaar 5.000 mensen tussen 16 en 74 jaar over hun financiële situatie en welbevinden. Daarbij valt op dat steeds meer Belgen moeilijk rondkomen. Duidelijke verschillen tekenen zich af naargelang de inkomensgroep. Zo heeft het eerste kwintiel, de 20 procent met de laagste inkomens (68,5 procent) het beduidend moeilijker dan het vijfde kwintiel (21,6 procent).

Desalniettemin hebben ook die laatste het steeds moeilijker: in het derde kwartaal van 2021 had in die groep 13,3 procent van de personen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De moeilijkheden hebben ook een (beperkte) weerslag op de tevredenheid over de financiële situatie.

Gemiddeld gaven de Belgen zichzelf een score van 7 op 10 bij het begin van de enquête. Dat is gedaald naar 6,7 op 10 eind 2022. Opnieuw zijn er verschillen naargelang het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de tevredenheid.

Voor de laagste inkomens is deze score bijna stabiel gebleven tussen het derde kwartaal van 2021 (6,4) en het vierde kwartaal van 2022 (6,3). Bij de hoogste inkomens is er een daling van 7,7 naar 7,3.