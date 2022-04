De coronacijfers in ons land blijven rood kleuren. Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen is, komt opnieuw dicht bij de grens van 3.000, zo blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal sterfgevallen en besmettingen blijft stijgen.

Er liggen nu 2.979 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 14 procent tegenover een week geleden. Daarvan liggen er 172 op intensieve zorgen (+3 procent). Het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 25 en 31 maart met 17 procent, tot gemiddeld 220,4 per dag.

Tussen 22 en 28 maart steeg het aantal besmettingen met 6 procent in vergelijking met een week eerder, tot gemiddeld 11.183 per dag. In dezelfde periode stierven dagelijks gemiddeld 22,6 mensen met het virus, een stijging met 14 procent tegenover een week eerder. Het reproductiegetal ligt momenteel op 1,11. Zolang die waarde boven de 1 ligt, wint de pandemie aan kracht.

