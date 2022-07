Bijna 22.000 reizigerstreinen geschrapt in eerste jaarhelft

Tussen begin januari en eind juni werden op het Belgische spoornet 21.856 treinen geschrapt, het hoogste cijfer in vijf jaar. Dik 8.200 daarvan vielen volledig weg, 13.600 andere voor een deel van de geplande treinreis. Dat blijkt uit een data-­analyse van De Tijd en L’Echo op basis van openbare cijfers van spoorwegnetbeheerder Infrabel. De afgeschafte treinen zijn het gevolg van structurele personeelstekorten.

Nu al zijn meer treinen gesneuveld dan in heel 2017 en ook het jaartotaal van 2020 wordt nog deze zomer gehaald. Komt er in de tweede helft van dit jaar geen beterschap, dreigt het record van 2016, gekenmerkt door een grote vakbondsactie in mei en juni, verpulverd te worden Het almaar oplopende aantal afgeschafte treinen wordt dit jaar opvallend vaak toegeschreven aan de NMBS.

Vooral een structureel gebrek aan personeel leidt tot het veelvuldig schrappen. De spoorwegmaatschappij worstelt met een gigantische berg aan op­gebouwde vrije dagen, het ziekteverzuim ligt hoog, en vervangers vinden voor wie plots uitvalt, wordt met de dag moeilijker. Nog dit jaar gaat de NMBS op zoek naar 1.300 nieuwe medewerkers, van wie al 140 nieuw opgeleide treinbegeleiders aan de slag zijn.

De treinen die wel rijden, doen dat een stuk minder stipt dan de voorbije jaren, klinkt het nog. In de eerste helft van 2022 is het officiële stiptheidscijfer opnieuw gezakt. 90,5 procent van de binnenlandse treinen kwam met een vertraging van minder dan 6 minuten aan op de eindbestemming. Dat is het laagste cijfer sinds 2019 en ver onder de puike stiptheid tijdens de coronajaren.