De Russische president Poetin heeft gekozen "voor een oorlog met voorbedachten rade, die zal leiden tot catastrofale verliezen van mensenlevens en menselijk lijden." Dat zegt de Amerikaanse president Joe Biden in een persbericht dat verspreid wordt door de Amerikaanse media. "

Rusland is als enige verantwoordelijk voor de dood en de vernieling die deze aanval zal brengen, en de VS en hun bondgenoten zullen op een verenigde en beslissende manier reageren', aldus de president, die benadrukt dat "de wereld Rusland verantwoordelijk zal stellen'.

Biden zegt de situatie woensdagavond (plaatselijke tijd) in het oog te houden vanuit het Witte Huis, nadat Poetin een militaire operatie in Oekraïne heeft aangekondigd. 'Morgen/donderdag spreek ik 's ochtends met mijn G7-partners en spreek erna het Amerikaanse volk toe om de verdere gevolgen aan te kondigen', aldus de president nog.

Hij spreekt van een agressie tegen Oekraïne en tegen de wereldwijde vrede en veiligheid. 'We gaan ook coördineren met onze NAVO-bondgenoten om een sterk en verenigd antwoord te bieden dat alle agressie tegen de Alliantie tegenhoudt.'

De Bidens en de rest van de wereld bidden voor het volk van Oekraïne die getroffen zijn door de oneerlijke aanvallen van het Russische leger die ze zelf niet uitgelokt hebben.

