Benzine stijgt naar hoogste prijs in maanden

Benzine en diesel worden morgen/woensdag beduidend duurder. Vooral wie benzine tankt, zal dat voelen. De prijs stijgt naar het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

De maximumprijs voor benzine 95 (E10) stijgt 6,1 cent tot 1,845 euro per liter, meldt de federale overheidsdienst Economie. Voor benzine 98 (E5) komt er 6,9 cent bij, en bedraagt de maximumprijs vanaf woensdag 2,0060 euro per liter. Ook diesel (B7) wordt duurder. De maximumprijs stijgt 3,6 cent tot 1,8290 euro per liter. Dat is het duurst sinds begin februari. Benzine en diesel worden duurder door stijgende noteringen van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.