Belgische en Britse voedingsbedrijven blijven ook na brexit nauw samenwerken

De Belgische en Britse voedingssectoren blijven ook na de brexit trouwe partners. Dat hebben ze maandag bevestigd tijdens de economische missie in het Verenigd Koninkrijk, tijdens een evenement van Fevia, de federatie van de voedingsindustrie. De Belgische bedrijven hebben de eerste fase van de brexit alvast goed verteerd.

De export van Belgische voeding en dranken naar het Verenigd Koninkrijk groeide met 33 procent in vergelijking met 2019. Nu het VK geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie, is het de eerste overzeese exportbestemming voor Belgische voeding en dranken, goed voor 10 procent van de export en een omzet van 2,89 miljard euro in 2022. Vooral dranken kenden vorig jaar een sterke groei, maar ook de bereide groenten en fruit – met name de Belgische frietjes – en onze graan- en zuivelproducten zijn zeer gegeerd.

Dat de bedrijven de brexit goed zijn doorgekomen, is volgens Fevia mede het gevolg van de intensieve sensibiliseringscampagnes van de bevoegde overheidsinstanties. Zo moeten voedingsbedrijven die naar het VK exporteren sinds 1 januari 2021 douaneaangiftes doen. Bepaalde plantaardige producten en dierlijke bijproducten moeten ook al aangemeld worden in het Britse voedselveiligheidssysteem.

Later volgen nog verdere invoervereisten en controles, maar op 28 april besliste de Britse regering om die uit te stellen tot een “digitale grens” op poten is gezet. “We kijken ernaar uit om samen te werken met de autoriteiten aan beide zijden van het Kanaal om deze volgende fase voor te bereiden”, zegt ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij heeft morgen/dinsdag een ontmoeting met de gezondheidsverantwoordelijke van de grenspost van Ashford en andere vertegenwoordigers van de voedingssector om de kwestie te bespreken.

Ook de Britse voedingsbedrijven kijken vooruit naar de samenwerking met België. Zo is België de zevende importmarkt voor voeding voor het VK. “We hebben de Belgische industrie nodig, dat is extra duidelijk geworden na de coronacrisis”, zegt Dominic Goudie, het hoofd internationale handel van de Food and Drink Federation. Ook ziet de sector opportuniteiten voor de toekomst. Zo heeft de Britse export naar de Europese Unie zich in de eerste maanden van het jaar hersteld.

Ook minister van Energie Tinne Van der Straeten benadrukt dat “de Belgische voedselindustrie een meerwaarde biedt voor de Britse markt”. Zo zijn de producten niet alleen kwaliteitsvol, maar bieden onze bedrijven ook oplossingen rond voedselverspilling, de recyclage van verpakkingen en energie-efficiëntie.

Om de Belgische producten nog verder te promoten in het VK, ondertekenen Fevia, marketingbureau Green Seed UK en de Britse importeur Buckley & Beale later deze week een intentieverklaring met Ocado over de lancering van de “Best of Belgium” webpagina op de website Ocado, de grootste online retailer Ocado. Daar zullen aanvankelijk 50 producten van Belgische voedingsbedrijven te koop zijn, onder het motto “Food.be – Small country. Great food”