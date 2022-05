‘Belgisch gerecht gaat ex-president Correa niet uitleveren aan Ecuador’ (verdediging)

Het Belgische gerecht heeft een verzoek van de Ecuadoriaanse justitie tot uitlevering van oud-president Rafael Correa afgewezen. Dat heeft zijn verdediging vrijdag bekendgemaakt. Correa is in zijn land wegens corruptie veroordeeld tot acht jaar cel, maar hij verblijft momenteel in Brussel.

“Het Belgische ministerie van Justitie bevestigt nu (…) dat het niet zal ingaan op het uitleveringsverzoek van Ecuador”, en “dat België ook zal weigeren om samen te werken met de Ecuadoriaanse justitie in het kader van politieke processen”, luidt het in een verklaring van het advocatenkantoor Jus Cogens op Twitter. Er wordt niet verwezen naar een officiële Belgische mededeling.

Correa is met een Belgische getrouwd en woont al jaren in Brussel. Ons land kende hem op 15 april het statuut van vluchteling toe. Het politieke asiel leek al een belangrijk obstakel te zijn voor de pogingen van de Ecuadoriaanse autoriteiten om de de ex-president te doen uitleveren, maar volgens de advocaten van de man heeft het Belgische gerecht nu elke mogelijkheid tot uitlevering begraven.

Rafael Correa was tien jaar lang president van het Zuid-Amerikaanse land.

Twee jaar geleden werd hij bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens corruptie. Hij zou op de hoogte geweest zijn van smeergeld dat bouwondernemingen aan politici en ambtenaren betaalden en zou zelfs indirect voor het corruptienetwerk verantwoordelijk geweest zijn. Correa ontkende de beschuldigingen en wijst naar zijn opvolgers, die volgens hem een politieke campagne tegen hem voeren.