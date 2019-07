Op Zwift, een gameachtig internetspel op uit de kluiten gewassen hometrainers, rijden profs en wielertoeristen samen een virtuele Ronde van Frankrijk. Topsport, en toch lekker thuis. 'Ik vrees vooral die Noor. Die heeft een dodelijke sprint.'

'Als ze maar niet denken dat ik het gat dichtrijd!' Koen Van Geyt monstert de tegenstand. De renner is geërgerd: waarom neemt niemand initiatief? Een zweetdruppel blijft hangen aan het puntje van zijn neus. Van Geyt mindert zijn cadans en laat zelfs even de kopgroep gaan. 'Hier kan dat. Aan de oevers van de Theems ontploft de koers toch niet', zegt Van Geyt. Om de bocht ligt een venijnige heuvel, weet hij. Ook al is hij nog nooit in Londen geweest.

...