Zwembaden vinden geen redders meer

Steeds meer openbare zwembaden in Vlaanderen dreigen te moeten sluiten door een tekort aan redders. De sector wil daarom graag flexi­-jobbers kunnen inzetten, schrijft De Zondag.

‘Vorig jaar leidden we 945 nieuwe redders op’, zegt Karel Logge, voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie RedFed. ‘Toch wordt de job van redder steeds meer een knelpuntberoep. Momenteel is er een structureel tekort van minstens 50 geschoolde redders. Dat tekort is de voorbije jaren stelselmatig gegroeid’, aldus Logge.

Hij noemt verschillende redenen op. Zo kozen heel wat redders tijdens de lockdowns voor een andere sector, maar ook krijgen de redders sinds de heropstart van de zwembaden vaker te maken met verbale en fysieke agressie. Een bijkomend probleem is dat 45 procent van de kandidaat­redders niet slaagt voor de zwemtechnische proef voor hogere redder. Gevolg is dat de voorbije maanden de zwembaden van onder meer Overijse, Huizingen, Sint-­Truiden, Diest, Westerlo en Zottegem gedeeltelijk of volledig moesten sluiten door een tekort aan redders.

RedFed en zwembaduitbater Lago stellen voor om het systeem van flexi­-jobs in alle zwembaden in te voeren. Zo zouden bijvoorbeeld leerkrachten LO tijdens de vakanties kunnen bijklussen als redder.