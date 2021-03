Ongeveer 200 deelnemers aan een Black Lives Matter-betoging hebben na afloop van de betoging op verschillende plaatsen in Luik de confrontatie gezocht met de politie. Er werd ook geplunderd en het politiebureau werd bekogeld, meldt de lokale politie.

Enkele honderden mensen trokken zaterdag in kleine groepen naar het stadscentrum van Luik met 'de bedoeling om schade te veroorzaken', aldus de politie. Een agent op de fiets werd aangevallen door demonstranten op de Place Saint-Lambert. Een andere agent raakte gewond aan de Galeries Saint-Lambert. Ook fastfoodrestaurant McDonald's op de Place de la République Française werd geplunderd.

De politie kwam in groten getale ter plaatse, met onder meer een waterkanon. Rond 16 uur werd ook het politiecommissariaat bekogeld met stenen, net als verschillende politievoertuigen. Volgens de politie gaat het om jongeren die bewust de confrontatie opzoeken en bewegen ze zich 'snel en in groep'.

Rond 16.30 uur was de sfeer nog steeds grimmig. De politie is massaal aanwezig aan de Place Saint-Lambert, waar een vijftigtal jongeren zich heeft verzameld aan de haltes van de TEC-bussen. Aan inwoners wordt gevraagd om niet naar het stadscentrum te trekken. De Luikse burgemeester stuurde de plaatselijke handelaars ook een bericht via BE-alert, om hen te vragen de winkels te sluiten.

