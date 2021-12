In Turnhout in de Antwerpse Kempen heeft vrijdagochtend een zware gasexplosie plaatsgevonden in een appartementsgebouw in de Boerenkrijglaan. Dat zegt de lokale politie. Er is zeker één gewonde, acht personen zijn vermist De politie heeft ter plaatse een veiligheidszone ingesteld en vraagt om de omgeving te vermijden.

Het getroffen gebouw, dat vier verdiepingen telt, is deels ingestort. Het is niet duidelijk of er zich nog personen binnen bevonden (en hoeveel) op het moment van de feiten. Het medisch interventieplan is van kracht in Turnhout en er zijn medische en andere hulpdiensten opgeroepen van verschillende omliggende zones.

Eén slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). Er is ook één schijnbaar ongedeerde persoon gelokaliseerd onder het puin. Nog acht bewoners zijn 'vermist', maar het is niet bekend of zij op het moment van de feiten thuis waren. Aanvankelijk deed het gerucht de ronde dat er bij de vermisten vier kinderen zouden zijn. Volgens Van Miert klopt dat niet, want er zijn geen kinderen ingeschreven op dat adres.

Onder meer de brandweer, politie, medische hulpdiensten en civiele bescherming zijn ter plaatse en het medisch interventieplan is van kracht om alles gecoördineerd te laten verlopen. 'Ook mensen uit de privé hebben al aangeboden om te komen helpen. Wat dat betreft hebben we alles onder controle', zegt Van Miert, die benadrukt dat alles gedaan wordt om de slachtoffers te helpen. Van Miert vraagt nogmaals om de omgeving van het incident te vermijden, zodat de hulpdiensten de nodige ruimte hebben om af en aan te rijden en hun interventies uit te voeren. 'We hopen dat we iedereen die we nog missen op dit moment in goede gezondheid terugvinden', klinkt het.

De politie vraagt om de omgeving van de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle te vermijden om de hulpdiensten alle ruimte te geven die ze nodig hebben bij hun interventie. De Lijn laat weten dat door het incident verschillende bussen moeten omrijden. Lijnen 2, 210, 212 en 431 volgen een omleiding via de Ring en de Merodelei en bedienen de haltes tussen de Boerenkrijglaan en de Markt niet.

Reacties

'Ook op de laatste dag van het jaar toont 2021 zich van zijn meest onvoorspelbare en verwoestende kant. Sterkte aan alle getroffenen', zo reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op Twitter op de zware explosie in Turnhout. 'Veel moed aan alle hulpdiensten die zich op dit moment in Turnhout met grote deskundigheid inzetten voor de slachtoffers', stelt de CD&V-minister nog.

Minister Verlinden zit momenteel zelf in het buitenland, maar wordt volgens haar kabinet voortdurend geïnformeerd over de vorderingen van het zoekwerk in Turnhout. Ze heeft ook al contact gehad met burgemeester Van Miert. 'Uit dit gesprek bleek dat alle diensten maar ook de buurgemeenten voor de noodzakelijke ondersteuning zorgen. Intussen blijft het bang afwachten', klinkt het.

Ook andere politici drukken via Twitter hun medeleven uit met de getroffen bewoners. 'Ravage in Turnhout', tweet Groen-vicepremier Petra De Sutter. 'Na de zware gasexplosie wordt nog gezocht naar 8 vermisten. Dank aan de hulpdiensten die op dit ogenblik levensreddend werk verrichten en sterkte aan alle betrokkenen'.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tweet: 'Onze gedachten zijn bij de mensen en kinderen die nog onder het puin liggen in #Turnhout. Samen met iedereen hoop ik dat de hulpdiensten ze ongedeerd terugvinden.' Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit), zelf uit Turnhout: 'Wat een doffe knal... Courage aan de slachtoffer. En aan alle hulpverleners'.

