Zware aanvaringen blijven uit in televisiedebat op vooravond verkiezingen

Tijdens de campagne werden er heel wat veto's uitgesproken, en dan niet alleen tegen Vlaams Belang en PVDA. Extremistische partijen staan voor CD&V-voorzitter Wouter Beke de garantie voor duurzaam bestuur in de weg, maar grote veto's zijn er niet.

Voor zijn N-VA-collega Bart De Wever zijn veto's altijd een teken van zwakheid, al hebben ook partijgenoten zich eraan bezondigd, erkende hij. De Wever verwees naar het veto van Groen tegen zijn partij in Antwerpen. 'Dat wijst op een gebrek aan maturiteit. (Antwerps SP.A-lijsttrekster) Beels was slimmer', gaf hij nog mee.

Toen Tom Van Grieken opmerkte dat N-VA zelfs met Groen wil besturen als de coalitie in Antwerpen de meerderheid verliest, omwille van het cordon sanitair, merkte De Wever op dat Vlaams Belang zelf de deur dichtgetimmerd heeft door Filip Dewinter. 'Die is bereid desnoods een stap terug te zetten', repliceerde de Vlaams Belangvoorzitter.

Ambities voor zondag

Tot slot konden de voorzitters nog hun ambities voor zondag geven. De N-VA is vandaag de grootste partij in Vlaanderen en dat de partij wil dat ook in de Dorpstraat verankeren, maar dat kan niet in zes of twaalf jaar, antwoordde De Wever op de vraag naar de ambitie voor de stembusslag van zondag. 'We willen wel meer raadsleden en in meer meerderheden geraken', voegde hij eraan toe.

Zijn Open VLD-collega Gwendolyn Rutten herhaalde dat haar partij in de helft van de centrumsteden mee wil besturen en het aantal burgemeesters van twee tot vier wil verdubbelen. Wouter Beke wees erop dat de CD&V vandaag 137 burgemeesters telt. Hij wil stabiele meerderheden.

Meyrem Almaci stelde dat Groen meer lijsten heeft ingediend en de bekommernissen van de mensen inzake mobiliteit, goede lucht en open ruimte in beleid wil omzetten. Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken zei dat hij ditmaal de verkiezingen wil winnen, wat voor hem meer mandatarissen in meer gemeenten betekent. John Crombez tenslotte wil dat de SP.A de meest besturende partij in steden blijft.

