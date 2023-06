Zuid-Koreaanse leger meldt opnieuw raketlancering uit Noord-Korea

Volgens het Zuid-Koreaanse leger en het Japanse ministerie van Defensie heeft Noord-Korea donderdag opnieuw ballistische raketten afgevuurd. Die kwamen terecht in de zee tussen het Koreaanse schiereiland en Japan.

Eerder had Zuid-Korea een melding gedaan van “minstens een ballistische raket”. Het Japanse defensieministerie bevestigt nu dat er twee raketten in zee zijn geland. Ze kwamen terecht op ongeveer tweehonderd zeemijl van de Japanse kust, in de exclusieve economische zone van het land.

De raketlancering volgde op een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die vond plaats tegen de grens tussen de twee Korea’s. Het is niet bekend om welk type raket het ging.

De Verenigde Naties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar de geïsoleerde staat doet dat toch regelmatig. Dit jaar werden verschillende keren raketten getest die geschikt zijn voor kernwapens.