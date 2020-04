Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil haar federale collega van Energie Marie Christine Marghem (MR) een brief sturen met daarin een aantal vragen en bezorgdheden over de productie van nucleaire energie. Verschillende partijen hebben kritiek op de houding van Engie Electrabel, de uitbater van verschillende kerncentrales. Ook haar eigen partij N-VA vindt bijvoorbeeld dat Electrabel de in mei geplande bijkomende capaciteit niet moet opstarten.

De coronacrisis duwt de stroomprijzen naar historisch lage niveaus. Het stroomverbruik daalt en er is sprake van een overaanbod op de markt. Vanuit de sector van de hernieuwbare energie komt er kritiek op kernenergieproducent Engie Electrabel. Die wil de capaciteit van de centrales voorlopig namelijk niet moduleren of aanpassen aan de vraag. 'Enkel om het evenwicht te garanderen, moduleren we. Maar die vraag kwam nog niet van Elia', aldus een woordvoerster eerder deze week.

In het Vlaams Parlement nam sp.a-parlementslid Bruno Tobback die houding van Engie Electrabel fors op de korrel. Hij sprak bijvoorbeeld van een 'Saoedische strategie'. 'Men probeert door zeer lage prijzen en een overaanbod de concurrentie uit de markt te duwen', aldus Tobback. Hij vreest dat Electrabel op die manier de sector van de hernieuwbare energie wurgt en dat Vlaanderen het op die manier ook extra moeilijk zal krijgen om zijn doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie te halen.

Maar ook vanuit de eigen meerderheid klonken er opmerkingen en kritiek. Zowel Robrecht Bothuyne (CD&V) als Andries Gryffroy (N-VA) vinden dat Vlaams minister Zuhal Demir de kwestie moet aankaarten bij haar federale collega van Energie Marie Christine Marghem. Zij is namelijk bevoegd voor nucleaire energie. Zo vinden CD&V en N-VA dat Demir aan Marghem moet vragen om de geplande bijkomende nucleaire capaciteit - Engie Electrabel plant in mei de opstart van een bijkomende unit - af te raden. 'Stuur een brief aan Marghem om die bijkomende unit niet op te starten', aldus Gryffroy. Minister Demir liet niet helemaal in haar kaarten kijken.

De N-VA-minister bevestigde wel dat ze haar federale collega een brief zal sturen, maar wilde niet bevestigen of daarin formeel aan Marghem of aan Engie Electrabel zal gevraagd worden om voorlopig geen bijkomende nucleaire capaciteit op te starten. 'Ik begrijp jullie vraag, maar ik ga niet zeggen wat er precies in de brief zal staan. Ik moet met veel zaken rekening houden', klonk het. De minister voegde er ook nog aan toe dat er voorlopig geen impact is op de Vlaamse doelstellingen rond hernieuwbare energie. De windmolens die onlangs werden stilgelegd, zijn federale offshore windmolens. 'Er is geen invloed op de doelstellingen rond wind en zon in Vlaanderen', aldus Demir.

