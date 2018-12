Zuhal Demir: 'We zijn laat in actie gekomen'

Gevraagd naar de discussie rondom het migratiepact en de val van de regering zegt Verhaeghe: 'Twee belangrijke immigratielanden, Amerika en Australië, zeggen neen tegen dat pact. Dat zegt iets. Wij hadden dat debat ook moeten voeren, en wel vóór de lokale verkiezingen. Dat is mijn grootste kritiek.' Demir geeft dat toe, maar zegt: 'Anderzijds vond de ondertekening pas deze week plaats. We waren dus niet té laat.' Verhaeghe hekelt verder dat het debat vooral om perceptie ging: 'Een belangrijk thema als migratie verdient beter.'

Als het gesprek naar 'Operatie Propere Handen' verschuift, geeft Demir verbaast te zijn. Verhaeghe wil niet voorbarig oordelen: 'Ik zei daarnet dat ik van feiten hou. Ik zal dus niemand veroordelen voor de rechter dat doet. Maar oké, van die matchfixing ben ik uiteraard geschrokken.' Verhaeghe staat ook flinke maatregelen voor: 'Het systeem is fout. Een club moet nu de makelaar van een speler betalen. Dat is pervers, want die makelaar is de tegenpartij aan de tafel. We moeten daarvan af. De speler moet zelf zijn makelaar betalen. ... Maak gerust alles openbaar: transferbedragen, makelaarscommissies, zelfs licentierapporten, geen probleem.' Hij gaat verder: 'Cruijff zei dat elk nadeel een voordeel heeft. Ik ben een optimist: deze crisis kan een geschenk blijken voor het voetbal.'

