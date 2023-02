Zuhal Demir (N-VA) reageert op Yves Leterme (CD&V): ‘Maak je de boodschap over aan Sammy?’

‘Ik ben absoluut wel geïnteresseerd in de mens achter de landbouwer’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

‘Leterme wil dat ik zwijg over het beleid van het verleden, omdat dat zijn partij raakt. Waarom reageren politici zo verkrampt?’ Het is een onderdeel van de reeks antwoorden van minister Zuhal Demir (N-VA) op gewezen minister-president Yves Leterme (CD&V) op Twitter. Leterme, die ook minister van Landbouw, partijvoorzitter en Belgisch premier was, nam in Knack de verdediging op van zijn partij. Dat Demir vaak verwijst naar de historische verantwoordelijkheid van de CD&V in het stikstofdossier noemde Leterme een bewijs dat Demir niet geïnteresseerd is in ‘de mens achter de landbouwer’.

Demir komt ook terug op de uitspraak van Leterme dat de 20.000 bezwaarschriften niet door machines zijn gemaakt, ‘maar door mensen die bezorgd zijn om hun toekomst en hun werk’. Toch wel, aldus Demir. ‘Een meerderheid van de bezwaren is gemaakt via de online bezwarentool van de Boerenbond. Ze zijn prefab, inderdaad: uit een machine.’

Niet geïnteresseerd in de mens achter de landbouwer? Absoluut wel. Net daarom wil ik het probleem aanpakken, en niet ervan wegkijken.https://t.co/wVdXuyJEBf



Mijn lessen uit het interview van Leterme? Een draadje. (1/8)

👇🏻 — Zuhal Demir (@Zu_Demir) February 21, 2023

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dat Leterme diezelfde Boerenbond een ‘sociale beweging’ noemt, zorgt ook voor een tegenreactie. De N-VA’ster verwijst naar het vermogen van de Boerenbond, geraamd op 5 miljard euro: ‘Hoe sociaal is het om miljarden winsten te boeken op kap van onze landbouwers, die veel minder overhouden op het einde van de maand?!’

Toch toont minister Demir ook appreciatie voor sommige uitlatingen – niet toevallig die uitspraken waarin Leterme tegengas geeft tegen voorzitter Sammy Mahdi. Zo sprak de CD&V-voorzitter over het ‘Floordambosje’ en een ‘speciale vleermuis’. Dat taalgebruik noemt Leterme populistisch. Demir: ‘Tevreden te lezen dat we eensgezind zijn rond de “vleermuisjes” van Sammy.’

Tot slot is Demir het eens met Leterme dat er geen tijd te verliezen valt voor een akkoord. ‘Maak je die boodschap ook even over aan Sammy?’