De manier waarop België rapporteert over het aantal overlijdens aan covid-19 wordt op termijn een probleem voor het toerisme. België heeft het imago van een land met hoog risico. Dat zei Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir dinsdag in het Vlaams Parlement.

Als er tabellen worden gemaakt van het aantal doden per miljoen inwoners staat België steevast in de hoogste regionen, naast landen als Spanje en Italië. Dat komt onder meer doordat we ook de overlijdens in de woonzorgcentra opnemen in de cijfers. 'Eenmaal de grenzen weer open zijn, zal het gevecht om de toerist meer dan ooit spelen', zei Demir dinsdag. 'Als België continu aan de top zit wat het sterftecijfer betreft, heeft dat een heel grote impact. Vanuit de sector wijst men ons erop dat wij het label krijgen van high risk-country. Dat is niet goed voor het imago dat je als toeristisch land wil hebben.'

Het omzetverlies in de toeristische sector wordt op dit moment al op 1,9 miljard euro geschat. Toerisme Vlaanderen denkt aan een reeks campagnes om dat verlies zo snel mogelijk in te perken. In eerste instantie zullen die uiteraard focussen op vakantie in eigen land, gericht op Vlamingen en Walen. Het is onduidelijk wanneer er opnieuw op buitenlanders kan worden gemikt.

Demir vermoedt dat er ook dan een onderscheid zal worden gemaakt tussen landen van herkomst. 'Het is niet zeker dat de eerste buitenlandse bezoekers uit de buurlanden zullen komen', zei ze. De promotie van Vlaanderen blijft inzetten op de meerwaardezoeker. Het massatoerisme moeten we volgens de minister niet nastreven.

Als er tabellen worden gemaakt van het aantal doden per miljoen inwoners staat België steevast in de hoogste regionen, naast landen als Spanje en Italië. Dat komt onder meer doordat we ook de overlijdens in de woonzorgcentra opnemen in de cijfers. 'Eenmaal de grenzen weer open zijn, zal het gevecht om de toerist meer dan ooit spelen', zei Demir dinsdag. 'Als België continu aan de top zit wat het sterftecijfer betreft, heeft dat een heel grote impact. Vanuit de sector wijst men ons erop dat wij het label krijgen van high risk-country. Dat is niet goed voor het imago dat je als toeristisch land wil hebben.' Het omzetverlies in de toeristische sector wordt op dit moment al op 1,9 miljard euro geschat. Toerisme Vlaanderen denkt aan een reeks campagnes om dat verlies zo snel mogelijk in te perken. In eerste instantie zullen die uiteraard focussen op vakantie in eigen land, gericht op Vlamingen en Walen. Het is onduidelijk wanneer er opnieuw op buitenlanders kan worden gemikt. Demir vermoedt dat er ook dan een onderscheid zal worden gemaakt tussen landen van herkomst. 'Het is niet zeker dat de eerste buitenlandse bezoekers uit de buurlanden zullen komen', zei ze. De promotie van Vlaanderen blijft inzetten op de meerwaardezoeker. Het massatoerisme moeten we volgens de minister niet nastreven.